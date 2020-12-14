İzmir'de park halindeki TIR alevlere teslim oldu

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede park halinde duran 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları başlarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.