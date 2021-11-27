İzmir'de parkta bulunan kızıl şahin koruma altında

İzmir'de bir parkta bulunan ve henüz yavru olduğu için uçamayan kızıl şahin türü yabani kuş, koruma altına alındı.

Bozkır ve sulak alanlarda yaşayan, en çok Ege ve Marmara bölgelerinde görünen kızıl şahin türü yabani kuş, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta bulundu. Vatandaşların ihbarıyla parka gelen belediye veterinerleri, ortalama 25 yıl yaşayan ve yavru olduğu tespit edilen yabani kuşu sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık taraması ve kontrolleri düzenli olarak yapılan yabani hayvanın, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği açıklandı.