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İzmir'de parkta şüpheli ölüm

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir kişi park içerisinde ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişi park içerisinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Atatürk Park'ı içerisinde meydana geldi. Park içerisinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin İsa Çalkacı'ya (53) ait olduğu belirlenirken, şahsın bir süredir kolonya içtiği ileri sürüldü.


Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Çalkacı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.

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