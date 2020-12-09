İzmir'de pazar yerleri ve toplum ulaşım araçlarında korona denetimi: 344 bin lira ceza kesildi

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından, bugün kent genelinde bulunan pazar yerleri ve toplu ulaşım araçlarına yönelik korona virüs denetimlerinin gerçekleştirildiğine dair paylaşımda bulundu. 303 denetim ekibi ve 798 personelin katılımı ile 55 pazar yerinde denetimler gerçekleştirildi. 102 pazar esnafına 20 bin 280 lira idari para cezası kesilirken, 15 pazar esnafı hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Ayrıca pazar yerlerinde 11 bin 251 vatandaş denetlenirken, 275 vatandaşa 250 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Toplu ulaşım araçlarına yönelik denetimlerde ise 2 bin 275 araç denetlendi. Kapasite sınırlamasına uymayan 2 toplu ulaşım aracı tespit edilirken, 10 toplu ulaşım aracına ise 22 bin 938 lira idari para cezası kesildi. 1 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, toplu ulaşım araçlarında 7 bin 974 vatandaş denetlenirken, 49 vatandaşa 50 bin 850 lira idari para cezası kesildi.