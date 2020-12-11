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İzmir'de piyasa değeri 3 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’in Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık bin adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapılan adreslere düzenlenen operasyonlarda; piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık bin adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ve Çeşme ilçelerinde gümrük kaçağı ürün satışı yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eşzamanlı 3 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda piyasa değeri 3 Milyon lira olan yaklaşık bin adet ünlü markalara ait çanta, kemer, cüzdan ve 18 akıllı telefon ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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