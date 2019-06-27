İzmir'de PKK/KCK baskını: 9 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına eleman ve finans temini sağlayarak, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), yeni bir operasyonun düğmesine bastı. Güvenlik güçleri, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına yer temini, finans temini sağlayan ve örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettiği iddia edilen kişilerin adreslerine savcılık kararıyla baskın yaptı. Menemen, Torbalı, Seferihisar ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bazı örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri TEM'de devam ediyor.