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İzmir'de PKK/KCK baskınları: 7 gözaltı

İzmir’de, terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla düzenlenen baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında baskınların düğmesine bastı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ile kurusıkı 2 tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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