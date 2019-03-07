İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir’de, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürülen; ayrıca örgüt talimatları doğrultusunda açlık grevi eylemlerine katılan 10 kişi için arama ve yakalama kararı verildi. Bu kapsamda, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şu Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 10 kişi için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı.


Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.