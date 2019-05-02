İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de, PKK/KCK soruşturması kapsamında terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 12 şüpheli operasyonda gözaltına alınırken, yakalanan kişilerden Suriye uyruklu bir kişinin, PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösterdikten sonra İzmir'e geldiği, bir başka şahsın ise Buca ilçesindeki bir molotoflama eyleminde parmak izinin çıktığı öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturmasına yönelik verdiği arama ve yakalama kararının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda 12 kişinin tamamı yakalandı. Kişilerin, örgüt içerisinde ve talimatlar doğrultusunda faaliyet gösterdikleri ifade edilirken, ikametlerde yapılan aramalarda hakkında toplatma kararı olan çok sayıda yayınlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Parmak izi çıktı

Yakalanan şüphelilerden birinin, Suriye uyruklu olduğu ve uzun bir süre PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra İzmir'e geldiği tespit edildi. Yine başka bir şüphelinin de, Buca ilçesinde meydana gelen molotoflama eyleminde parmak izinin çıktığı öğrenildi.