İzmir'de plaj voleybolunda zafer Ukrayna'nın

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediği U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda Ukrayna iki kategoride de şampiyonluğu kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) U-18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın son gününde şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda ve erkeklerde Ukrayna, altın madalyaları boynuna taktı.

Ukrayna, kadınlarda 2 takımla final oynadı

Kadınlar yarı finalinde ilk maçta Aurora Mattavelli - Margherita Tega (İtalya) ile karşılaşan Anna Chechelnytska - Dana Romaniuk (Ukrayna), rakiplerini 2-0 yenerek finale çıktı. Diğer yarı final maçında da Anouk Kressler - Lea Toschini (İsviçre) ile karşılaşıp maçı 2-0 kazanan Anhelina Khmil - Tetiana Lazarenko (Ukrayna), finale yükseldi. Finalde ise Anna Chechelnytska - Dana Romaniuk'u, Anhelina Khmil - Tetiana Lazarenko 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı. Üçüncülük kürsüsüne de Aurora Mattavelli/Margherita Tega (İtalya) çiftini yenen Anouk Kressler - Lea Toschini (İsviçre) çıktı.

Erkeklerde de Ukrayna şampiyon

Erkekler yarı final ilk karşılaşmasında Yevhenii Boiko - Vladyslav Omelchuk (Ukrayna), Rusya'dan Vladislav Panchenko - İvan Chuprinov'u 2-0 ile dize getirip adını finale yazdırdı. İkinci yarı final maçında da Rusya'dan Egor Zharovin - Vitaly Markov ikilisini zorlu maçta 2-1 mağlup eden Letonya'dan Kristians Fokerots - Karlis Abelitis çifti finale çıktı. Final maçında Yevhenii Boiko - Vladyslav Omelchuk (Ukrayna), Letonya'dan Kristians Fokerots - Karlis Abelitis'i 2-0 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük mücadelesinde Rusya'nın iki ekibi karşılaştı. Vladislav Panchenko - İvan Chuprinov, Egor Zharovin - Vitaly Markov'u geçerek üçüncülüğe ulaştı.

Ödüller dağıtıldı

Erkekler ve kadınlarda zirveye çıkan Ukrayna'ya şampiyonluk kupası ile altın madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Yeşildaş verdi. Erkekler ikincisi Letonya'ya kupa ve madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel takdim etti. Erkekler üçüncüsü Rusya'ya ödül ve madalyasını CEV Plaj Voleybolu Komisyon Üyesi ve Teknik Delegesi Bojana Bogicevic, Beach It Beach Sports Organizasyonu CEO'su Gürsel Yeşiltaş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Berkan Alptekin verdi. Kadınlar ikincisi Ukrayna'ya kupa ve madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile Selçuk Belediyesi Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel verdi. Kadınlar üçüncüsü İsviçre'ye de İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sekreteri Mustafa Ağme ile Ali Çelik Grup CEO'su Ali Çelik ödüllerini takdim etti.

U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası 24-27 Eylül tarihleri arasında yine Selçuk Pamucak Plajı'nda yapılacak.