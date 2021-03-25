İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

İzmir’in Torbalı ilçesinde Fidanlık Orman Müdürlüğü’ne ait bir depoda yangın çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fidanlık Orman Müdürlüğü'ne ait bir depoda yangın çıktı. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçları bulunan depodaki yangın henüz kontrol altına alınamadı.


Yangın, saat 10.00 sıralarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne ait bir depoda meydana geldi. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçların bulunduğu depo, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Yangını göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve vidanjör sevk edildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangında kimsenin zarar görmediği öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.