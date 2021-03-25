İzmir'de plastik saksıların ve zirai ilaçların bulunduğu depoda yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fidanlık Orman Müdürlüğü'ne ait bir depoda yangın çıktı. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçları bulunan depodaki yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne ait bir depoda meydana geldi. İçerisinde plastik saksıların ve kimyasal zirai ilaçların bulunduğu depo, sebebi henüz belirlenemeyen bir şekilde yanmaya başladı. Yangını göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve vidanjör sevk edildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, yangında kimsenin zarar görmediği öğrenildi.