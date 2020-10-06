İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de polis ve doktorları darp eden şüpheliler serbest bırakıldı

İzmir’in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve yakını, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki doktor ve hastane polisini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta ve yakını, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün gece saatlerinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Travma Birimi'nde görevli doktor Ö.K., dün trafik kazası sonucu muayene için gelen ancak bekletildiğini ileri sürerek bağıran E.B. ile tartıştı. E.B. ve yakını İ.H.Ç., kendilerini uyaran doktor O.T. ve Ö.K. ile olaya müdahale eden hastane polisi M.K.'yi darp etti. E.B., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, İ.H.Ç. ise kaçtı. Ekipler, hastaneden kaçan şüpheliyi Ankara Caddesi'nde 35 AFC 320 plakalı otomobilde Ç.Ö. ile yakaladı. Ç.Ö.'nün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Darp raporu alan iki doktor ile hastane polisi, şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şüphelilerin cinsel istismar, kasten yaralama, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.