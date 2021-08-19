İzmir'de polise silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde halı sahada maç yapan polislere sataşan bir grup, çıkan arbedenin ardından ayrıldıkları olay yerine silahla dönüp polislere ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de silahla karşılık verdiği olayda 1 polis yaralanırken olayla ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Olay, saat 20.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada maç yapan polislere, maçı izleyen ve alkol aldıkları ileri sürülen bir grup şahıs sözlü sataşmada bulundu. Bunun üzerine polisler ile şüpheli şahıslar arasında arbede çıktı. Arbede sonrası olay yerinden ayrılan şahıslar, temin ettikleri silahla tekrar halı sahanın bulunduğu noktaya gelip polislere silahla ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık verdiği olayda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli ve istirahatli olduğu öğrenilen, maça ise 5 yaşındaki oğlu ile gelen polis memuru M.B. (47), bacağına mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

6 gözaltı

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis memurunun sağlık durumu iyi

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru M.B., ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.