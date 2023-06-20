İzmir'de polisin bıçaklanmasına ilişkin 3 tutuklama

İzmir'de izinli polis memurunun tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanması sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Göğsünden ağır yaralanan polisin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Alsancak semti Kordon Boyu'nda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, iznini kullanmak için geldiği İzmir'de, sahilde çimlerde oturduğu esnada 4 kişiyle henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine T.T. isimli şüpheli, yanında bulunan bıçakla polis memuru C.A.'yı göğsünden bıçakladı. Polis memuru kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 zanlı tutuklandı

Adrese intikal eden polis ekiplerince şüphelilerden T.T. ve yanında bulunan B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve durumu ağır olan polis memuru C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda suçtan kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerden T.T., B.D. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yabancı uyruklu İ.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan polis memuru C.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.