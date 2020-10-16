İzmir'de polislerin baskın yaptığı evden çok miktarda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir eve yapılan baskında çok miktarda etil alkol ve sahte içki ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 21.45 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Adreste etil alkol ve sahte içki ile ilgili malzemelerin indirilerek taşındığı ve ayrıca adresten sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerince bölgede bir süre gözetleme yapıldı. Bu esnada adresten çıkan şüpheli Ömer U., ekipler tarafından durdurularak üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şahsın üzerinden 2 adet yarım litrelik pet şişe içerisinde sahte içki olduğu değerlendirilen renksiz sıvı elde edilirken, şüpheli şahsın ifadesinde sahte içkiyi 5239 Sokak üzerinde bulunan bir evden 30 liraya aldığını söylemesi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Çok sayıda malzeme ile etil alkol ve sahte içkiye el konuldu

Ekipler tarafından belirlenen adrese yapılan baskın sonucunda; 117 adet 0,5 litrelik pet şişelerde renksiz sahte içki olduğu değerlendirilen yaklaşık 55 litre sıvı ile 2 adet 30 litrelik bidonlarda renksiz sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı olmak üzere toplam da 115 litre sahte içki ele geçirildi. Ayrıca 15 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ibareli renksiz sıvı ile 2 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ibareli koyu renkli sıvının ele geçirilmesiyle toplam da 85 litre etil alkole el konuldu. Ekipler tarafından evin içinde devam eden aramalarda; 1 adet 250 litrelik ile 2 adet 50 litrelik ucunda musluk aparatı bulunan mavi renkli fiber tank, 1 adet 50 litrelik fiber fıçı, 3 adet farklı boyutlarda huni, 1 adet 250 milimetrelik laboratuvar tip cam tüp, 1 adet derece, 5 adet sıvı gıda renklendirici, 1 adet metal karıştırıcı elektronik alet, çok sayıda boş pet şişe ve bidona da el konuldu.

Baskın sonrası gözaltına alınan Ferdi A., Ali T. ve Ömer U., ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, konu hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.