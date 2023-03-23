İzmir'de polisten huzurevine duygulandıran ziyaret

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yaşlılara Saygı Haftası'nda ilçede bulunan huzurevini ziyaret etti. Polis ekiplerini karşılarında gören huzurevi sakinleri, duygu dolu anlar yaşadı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde, ilçede bulunan İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezine ziyarette bulundu. Polisler karanfil hediye ettikleri huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet etti. Huzurevi sakinlerinden bir vatandaş, ziyaretine gele emniyet mensuplarına şiir okurken duygu dolu anlar yaşandı.

Ziyarette bulunan Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Cemal Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' çerçevesinde ilçemizde bulunan Basın Sitesi Yaşlı Bakım ve Huzurevini personelimiz ile ziyaret ettik. Başımızın tacı olan büyüklerimiz bizleri çok güzel karşıladılar ve bizim için de onlarla beraber olmak çok keyifliydi. Tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor sağlık sıhhat dolu bir ömür diliyoruz" sözlerine yer verdi.