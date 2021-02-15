İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de polisten kaçak akaryakıt operasyonu

İzmir’in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde polis tarafından kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde kapalı kasa kamyonetle sanayideki iş yerlerinden kaçak akaryakıt yapımında kullanılan yanık yağ toplandığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada 3 bidonda toplam 3 bin 200 litre atık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.D. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.