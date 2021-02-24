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İzmir'de polisten kaçan şüpheliden ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir’in Konak ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 203 sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili durdurmak istedi. Araç sürücüsü ise polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede yakalayarak, sürücüyü etkisiz hale getirdi.



Çok sayıda suç kaydı var


Öte yandan polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan U.Ç. (24) ve M.Ç.Ü.'ye(24) yapılan kimlik sorgusunda, şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve ruhsatsız tabanca taşımaktan idari para cezası kesildi.

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