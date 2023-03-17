İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de polisten metamfetamin operasyonu: 2 gözaltı

İzmir Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 45 bin lira olan 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde, bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekiplerin adreste yaptığı aramada, 68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Operasyonda olayla ilgili A.C.T. ve Ö.B. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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