İzmir'de Ramazan pidesi mesaisi başlıyor

İzmir'de, Ramazan ayı öncesinde pide fiyatları belirlenirken, 350 gramı 6 liradan satılacak olan Ramazan pidesi için fırıncıların mesaisi başlıyor. İzmirli fırıncılar ve vatandaşlarda, Ramazan'ın vazgeçilmezi olan pidedeki fiyat düzenlemesini yorumladı.

Susamlı ve yumurtalı 350 gramlık Ramazan pidesi, İzmir'de 6 liradan satışa sunulacak. Yeni fiyat, Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Geçen yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi 3 TL olarak belirlenmişti. İzmirli fırıncılar ve vatandaşlar da, yeni fiyat düzenlemesini değerlendirdi.

"İlk günler yoğunluk olur"

Fatih Meral isimli fırıncı, "350 gram pidenin fiyatı 6 lira oldu. Pidelerimizi susamlı, çörek otlu, yumurtalı yapıyoruz. Vatandaşlar pide fiyatlarını soruyor. Pide konusu gündemde. Un fiyatlarını baz alırsak pidelerin 6 liradan daha fazla bir ücrete satılması lazım; ama yapacak bir şey yok. Vatandaşlar fiyatları normal karşılıyor. Neticede ham maddeler zam geldi. Biz normalde de günlük pide yapıyoruz; ancak Ramazan ayında akşama doğru sıcak pidelerimizi çıkaracağız. Bu yıl Ramazan ayında pide satışlarının nasıl olacağını tam kestiremiyoruz; ancak ilk etapta pide satışlarında yoğunluk olur" dedi.

"Ne pahalı ne de ucuz"

Mustafa Dumrul isimli fırıncı ise "360 gram pideyi 6 liraya satıyoruz. Pidelerimizi yumurtalı ve susamlı olarak yapıyoruz. Bu fiyat, piyasa şartlarına göre normal. Ne pahalı ne de ucuz. Ramazan dışında da her gün burada pide üretimi yapıyoruz. Vatandaşlar alıyor. Pidelerimizde kaliteli un kullanıyoruz, yaparken özen gösteriyoruz. Pidenin yapımı daha fazla işçilik istiyor. Ramazan'ın da güzelliği var, özenle çalışıyoruz. Normalde günde 600 tane pide çıkarıyoruz; ama Ramazan aylarında günde 2 bin 500 tane pide çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kimi pahalı kimi normal buldu

İzmirli bir vatandaş, "Böyle giderse pide yiyemeyeceğiz gibi görünüyor. Herhalde bir pideyi bölüp birkaç gün idare edeceğiz ama fırıncılar da haklı" derken, bir başka vatandaş ise "Fiyatlar pahalı değil, normal. Fiyatlara zam geldiği için pideye de zam geldi" ifadelerini kullandı.