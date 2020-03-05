İzmir'de refüjü ve demir parmakları aşan servis aracı karşı şeride geçti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işçileri almaya giden servis aracı, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu refüjü ve demir parmaklıkları aşarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesi Altınyol Turan Köprü çıkışına yakın bir noktada meydana geldi. Bayraklı istikametinden Karşıyaka yönüne gitmekte olan İsmail M. (64) idaresindeki 35 AGK 469 plakalı servis otobüsü, işçileri almaya giderken iddiaya göre lastiği patladı. Lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden servis şoförü refüje çarpıp, demir parmaklıkları da aşarak karşı şeride geçti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif şekilde yaralanan sürücü ayakta tedavi edilirken, iş saatine denk gelen kaza nedeniyle polis ekipleri yolu bir süreliğine araç geçişine kapattı. Olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla servis aracı bulunduğu noktadan kaldırılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.