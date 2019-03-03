İzmir'de rekor katılımla film galası

1 Mart'ta vizyona giren sezonun en eğlenceli ve en komik filmlerinden 'Öldür Beni Sevgilim'in oyuncuları Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu ve Özgür Emre Yıldırım, İzmir Optimum'da İzmir seyircisi ile tarihi bir buluşma yaşadı. 6 bin kişinin sığabileceği alana 10 bin kişi gelince adeta izdiham yaşandı.

BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonuyla İzmir Optimum AVM meydanında sabah saatleri itibari ile toplanmaya başlayanların sayısı, oyuncuların İzmirlilerle buluşacağı saatte bir rekora imza attı. Oyuncuların gelmesine kısa bir süre kala söyleşi yapılacak alan hınca hınç dolarken, oyuncuların gelmesiyle coşku adeta tavan yaptı. En fazla 6 bin kişinin sığabileceği AVM meydanına 10 bine yakın kişinin girmesiyle büyük bir izdiham yaşandı. AVM yetkilileri bu rakamın bugüne kadar kapalı bir AVM'den toplanan en büyük kalabalık olduğunu söyledi. AVM meydanında hayranlarını selamlamak üzere sahneye çıkan Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu ise alkışlar ve gösterilen yoğun tezahürat nedeniyle uzun süre konuşma yapamadı.

'Öldür Beni Sevgilim' şarkısına yoğun istek

AVM'yi dolduran binlerce İzmirli oyuncuların yaptığı konuşmaların hemen ardından filmin orijinal şarkısı Öldür Beni Sevgilim'i söylemeleri için alkışlar ve ıslıklarla tempo tuttu. 10 bine yakın kişi ile beraber sahnede şarkıyı seslendiren oyuncular bütün AVM'yi coşturdu.

"Gülmek isteyen gelsin"

Galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seda Bakan çok eğlenerek filmi yaptıklarını söyledi. Bakan, "Bu filmi çok severek çok eğlenerek yaptık. Artık son sözü izleyici söyleyecek. Hayatımızda yeterince dert-sıkıntı var. Bu filmi izleyen insanlar 2 saat her şeylerinden arınacaklar. Gülmek isteyen gelsin” dedi.

İzmir'de çok iyi karşılandıklarını belirten Murat Boz ise "Konserlerimde de İzmir benim için hep farklı olmuştur. Havası gibi insanları da sıcacık. Bugün de bizi çok sıcak karşıladılar. Çok güzel bir kalabalık vardı. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Filmin oyuncuları Açelya Topaloğlu ve Özgür Emre Yıldırım da galaya gelen izleyicilere teşekkür etti.

Salonlarda kahkahalar kadar çığlıklar da eksik olmadı

Filmi İzmirli sinemaseverlerle beraber izlemeden önce tüm salonları selamlayan oyuncular, girdikleri her salonda büyük tezahüratla karşılanırken özellikle Murat Boz'un salonlara sığmayan hayranlarının çığlıkları ve ağlamaları dikkat çekti. Film boyunca salondan kahkahalar hiç eksik olmazken filmin sonunda oyuncularla beraber aynı salonda filmi izleyenler filmi ve oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı, Açelya Topaloğlu, Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Öldür Beni Sevgilim' tüm sinemalarda.