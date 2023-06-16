İzmir'de rekreasyon alanının yakınında ot yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Yangın, saat 20.15 sıralarında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınında bulunan otluk alanda çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgede, henüz tespit edilemeyen sebeple çıkan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın esnasında konser için Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na gelen vatandaşlar ise alevleri tedirginlikle izledi.

Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.