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İzmir'de restoranın ızgarasından çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir restoranın ızgara kısmında yangın çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir restoranın ızgara kısmında yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülebildi.



Yangın, akşam saatlerinde Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın alt katındaki bir restoranın ızgara kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, binanın baca kısmına ulaşması sonucu çatı kısmını da sararken, bu esnada restoranın içerisini dumanlar kapladı. İçeri de bulunan müşteriler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Kentin birçok noktasından görülen dumanlar kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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