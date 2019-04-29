İzmir'de robotik kodlama tanıtım günleri ve yarışması düzenlendi

İzmir'de, "İmam Hatip Okulları Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor" projesi kapsamında, "2. Robotik Kodlama ve Tanıtım Günü" düzenlendi.

Konak Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, "2. Robotik Kodlama ve Tanıtım Günü" etkinliğine ev sahipliği yaptı. "İmam Hatip Okulları Geleceğin Mesleklerine Hazırlanıyor" projesi kapsamında düzenlenen etkinlik de öğrenciler, oluşturdukları okul takımlarıyla Bluetooth ile çalışan robot, çizgi izleyen robot, drone kategorisinde projelerini sergiledi.

Programda, Engel Algılayan Robot Kategorisi olmak üzere dört ayrı kategoride robotik yarışmalar düzenlendi.

Programa; İzmir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Bütün, Din Öğretimi Şube müdürü Yusuf Yılmaz, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okul müdürleri, öğretmenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları başkanları katıldı.