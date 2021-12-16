İzmir'de Roman vatandaşlara “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında, İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan yaklaşık 200 Roman anne ve anne adaylarına “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan çocukların ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek amacıyla anne duyarlılığından faydalanarak, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi, haziran ayından itibaren kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Urla İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan'ın öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve ‘narkorehber' görevlileri tarafından ilçede bulunan Sıra Mahallesi sakinleri yaklaşık 200 Roman vatandaşına yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi.

Urla'da bin anne ve anne adayına ulaşıldı

“En İyi Narkotik Polisi Anne” proje ve kampanyasının temel amacı, uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yoları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıkların arttırılmasıdır. Anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi de kampanyanın hedeflerinden biridir. Bu kapsamda; 2021 yılı Aralık ayı içerisinde Urla'da yapılan eğitimler sayesinde toplam bin anne ve anne adayına ulaşılarak, uyuşturucu kullanan genç ve çocuklara en yakın olan annelerin narkotikle mücadelede emniyet güçlerine yardımcı olmaları istenildi.