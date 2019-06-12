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İzmir'de, ruhsatsız çalışan vergi vermeyen Suriyelilerin dükkanları kapatıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, vergisini vermeyen, ruhsatsız dükkan işleten, gerekli hükümleri yerine getirmeyen Suriyeli kişilerin iş yerleri kapatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, vergisini vermeyen, ruhsatsız dükkan işleten, gerekli hükümleri yerine getirmeyen Suriyeli kişilerin iş yerleri kapatıldı. Mühürlenen işletmelerin sayısı ise 20'yi aştı.


Torbalı genelinde ruhsatsız bir şekilde dükkan açıp, bunları işleten Suriyeli sığınmacıların dükkanları için Torbalı Belediyesi denetime çıktı. Yapılan şikayetler üzerine bir çoğu da gıda alanında hizmet verilen dükkanlarda vergi levhası, iş yeri açma ve kapama belgelerini ibraz edemeyen Suriyelilerin dükkanları kapatıldı.



İzin alıp ruhsat alan Suriyelilerin dükkanları ise çalışıyor


Atatürk, Ayrancılar ve Subaşı mahallelerinde bulunan bu dükkanların bir kısmı da hijyen açısından sıkıntılı olduğu belirtildi. Toplamda 20 dükkanın kapatıldığı öğrenilirken, kapatılan dükkanların çoğunun Atatürk Mahallesi'nde bulunduğu belirtildi.


Ruhsatsız, vergisiz ve kayıtsız bir şekilde ilçede uzun süredir hizmet verip diğer esnaflar gibi yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise denetimlerin devam ettiği belirtildi.


Çalışma Bakanlığından çalışma izni alıp, dükkanlarını ruhsatlandıran Suriyelilerin dükkanlarına ise herhangi bir yaptırım uygulanmadı.


Denetimlerini kentin ve ilçenin farklı noktalarında sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri kontrollerde, esnaflık yapabilmek için TC vatandaşı olunması, değil ise çalışma, oturma ve iş yeri açma izninin olması; vergi dairesi, belediye ve esnaf odalarından gerekli belge ve evrakları temin etmelerini istedi.

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