İzmir'de ruhsatsız silah ticareti yapan 2 kişi yakalandı

İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, ruhsatsız silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışmalar yürüttü. K.Ö. ve S.Ö. adlı 2 şüphelinin kimliklerini belirleyen polis, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bulunan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda K.Ö. ve S.Ö. gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 28 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 tabanca ve 168 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.