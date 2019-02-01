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İzmir'de rüzgar türbini rüzgara dayanamadı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pervaneler, rüzgara dayanamayarak koptu.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren pervaneler, rüzgara dayanamayarak koptu.


Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Haraççı bahçe mevkiinde, özel bir şirkete ait olan rüzgar türbinlerinin pervanesi, rüzgara dayamayarak koptu. Kanat parçaları, kopmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre çaplı alana dağıldı. Kanat, parçalandıktan sonra gövdede yüke dayanamadı ve tribün kullanamaz hale geldi.

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