İzmir'de S Plaka sahibi servisçiler mahkemeyi kazandı

İzmir 6. İdare Mahkemesinde görülen davada mahkeme, ihale yetkisinin belediye encümenine ait olduğunu ve UKOME tarafından yapılamayacağını gerekçe göstererek iptal etti. Bugüne kadar 292 tanesi sahiplerine teslim edilen plakaların geri toplanması bekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ağustos ayında S plakalı servis araçlarının sayısının ilk etapta 400 adet arttırılmasına yönelik ihaleye çıkılacağını bildirmişti. Yeni plaka ihalesini duyan servisçi esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem düzenlemiş ve İzmir'de yeni servis plakalarına ihtiyaç olmadığını söyleyerek kararın iptal edilmesini istemişti. Ardından, muhammen bedelinin tespit edilmesine yönelik hazırlanan Teknik Kurul Raporu, oy çokluğu ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçmişti. İhaleye çıkılmasına yönelik alınan kararın ardından açıklama yapan 35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, “Hukuki olarak haklarımızı arayacağız” diye konuşmuştu.

Mahkeme ihaleyi 'yetki unsuru'ndan iptal etti

Erdem Mert, UKOME Genel Kurulunun ihale yapma yetkisinin bulunmadığını, bu yetkinin belediye encümenine ait olduğunu ileri sürerek iptali için mahkemeye başvurdu. Davanın görüldüğü İzmir 6. İdare Mahkemesi, ihale yapma yetkisinin belediye encümeninde olduğunu ve UKOME Genel Kurulu tarafından alınan kararın 'yetki unsuru' yönünden hukuka uymaması sebebiyle Erdem Mert'i haklı bularak ihalenin iptaline karar verdi. Mahkeme iptal kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin 15 gün içerisinde temyiz yoluna başvurma hakkı bulunuyor. Bugüne kadar ihaleye çıkan 301 plakadan 292 tanesi sahiplerine verilmiş, bazıları da servis hizmeti vermeye başlamıştı. Temyiz incelemesi sonrasında hüküm bozulmazsa bugüne kadar ihaleye çıkan ve sahiplerine teslim edilen 292 plaka UKOME tarafından toplanacak.

"Çok şükür adalet lehimize tecelli etti"

Mahkeme kararının ardından konuşan Erdem Mert, "Biz bu ihaleyi duyduğumuzdan beri asla kabul etmedik. Pandemi süreci yaşıyoruz, okullar aylardır kapalı. Okul servisi işleten 2 bin 500 esnafımız var, 9 aydan beri çalışmıyorlar. Bazı fabrikalar da kapandı ve oraya servis yapan esnafımız da işsiz kaldı. İzmir'de S plakaya ihtiyaç yoktu; ancak biz buna itiraz ederek hukuki hakkımızı aramaya başladık. Çok şükür adalet lehimize tecelli etti. Biz esnaflar olarak mücadele ettik. Bununla ilgilenmesi gerek bir odamız var ama bizi bu süreçte çok yalnız bıraktılar” dedi.