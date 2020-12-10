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İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde başlayan sağanak yağış sonrası bazı vatandaşlar ile sürücüler yağmura hazırlıksız yakalanırken, kentin en işlek caddeleri adeta göle döndü.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde başlayan sağanak yağış sonrası bazı vatandaşlar ile sürücüler yağmura hazırlıksız yakalanırken, kentin en işlek caddeleri adeta göle döndü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından sokağa çıkma kısıtlaması öncesi bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kentin en işlek caddeleri adeta göle dönerken, etkili olan sağanak yağışta bazı sürücülerin kontrollü bir şekilde ilerlediği görüldü. Yağmura şemsiyesiz yakalanan bir vatandaş başına poşet geçirirken, bazı vatandaşlar koşar adımlarla yağmurdan kaçtı bazıları ise otobüs duraklarına sığındı.



Arıza yapan araca motosiklet üzerinden destek


Bornova Metrosu yakınlarında arıza yapan bir araca, vatandaşlar tarafından itekleme sureti ile yardım etmek istenilirken, olayı gören bir motosiklet sürüsünün ise otomobile arkadan yanaşıp ve motosikletin üzerinden inmeden ayağıyla destek vermesi ise ilginç görüntülere sahne oldu.

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