İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım yıl sonuna kadar devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Salgın yeniden yükseliyor" diyerek sağlık çalışanlarına 19 Mart’tan bu yana verilen ücretsiz ulaşım hizmetinin yıl sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Salgın yeniden yükseliyor" diyerek sağlık çalışanlarına 19 Mart'tan bu yana verilen ücretsiz ulaşım hizmetinin yıl sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanacağı duyurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Pandemi sürecinin kahramanı sağlık çalışanlarımıza 19 Mart'tan bu yana verdiğimiz ücretsiz ulaşım hizmetini yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Salgın yeniden yükseliyor ve biz onlara güveniyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyorum, ayaklarına taş değmesin" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.