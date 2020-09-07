yılına yaklaşırken İzmir'de yeni hastanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Sağlık sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla adını duyuran ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan grup, Medicana International İzmir Hastanesiyle yurt içinde yatırımlarına devam ediyor. Sağlık grubunun Ege Bölgesindeki en kapsamlı hastanesi, İzmir'in kalbi Konak'ta kurtuluş hikayesinin başladığı 9 Eylül tarihinde hizmet vermeye başlıyor.

Medicana International İzmir Hastanesi; üstün teknolojisi, uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış uzman akademik ve sağlık kadrosuyla 9 Eylül tarihinde hizmet verecek. 110 milyon dolarlık dev yatırım ile Konak'ta hizmet vermeye hazırlanan Medicana International İzmir Hastanesi, sağlık grubunun 13. hastanesi olacak. Bu yılın ikinci yarısından itibaren hastalarına hizmet vermeye başlayacak olan hastane; tüm tıp branşlarında faaliyet gösterecek, sahip olduğu 40 bin metrekare kapalı alan ile İzmir'in yanı sıra Ege Bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında yer alacak. Toplam 222 yatak kapasiteli hastane, akıllı bina özelliği taşıyacak. Medicana International İzmir Hastanesi, SGK ve özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak faaliyet gösterecek.

İzmir'de özel sektörde ilk kez robotik cerrahi metotlarıyla tedavi hizmeti verilecek

Birçok hastalığın cerrahi çözümünde ve genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan Da Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de cerrah için konforlu cerrahi çözümler, ilk kez Medicana International İzmir Hastanesi ile İzmir'de özel sektörde hastaların hizmetine sunulacak. Onkoloji ve organ nakli tedavilerinde kullanılan ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren tümör ve tedavi konseyi konseptleri, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branşlarına da taşınacak. Hastanede multidisipliner bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet verilecek.

İzmir'de sağlık turizmi gelişecek

Yeni sağlık tesisi, İzmir'in sağlık turizmi ve turist sağlığı alanlarındaki eksikliğini gidermeyi hedefliyor. Medicana Sağlık Grubu 2008 yılından bu yana dünyanın 164 farklı ülkesinden gelen hastalara gelişmiş sağlık hizmeti sunuyor. Medicana International İzmir Hastanesi ile Türkiye'nin sağlık hizmet ihracına katkıda bulunacak. Ege Bölgesinde iş istihdamı sağlayan hastane, tam kapasite ile hizmet vermeye başladığında toplam bin deneyimli personeliyle hastalarının hizmetinde olacak.