İzmir Ticaret Odası (İZTO) 31'inci Sağlık Grubunun düzenli olarak gerçekleştirdiği sektör toplantılarına bu ay İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Murat Öztop konuk oldu. Öztop, "İzmir'de sağlık turizmi İstanbul ve Antalya'ya göre çok geri kalmış durumda. Sağlık turizminin yüzde 90'nını İstanbul yapıyor" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü ve aynı zamanda İzmir Ticaret Odası (İZTO) 31'inci Sağlık Grubu Meclis Üyesi olan Veysi Kubba önderliğinde düzenlenen toplantıda, sağlık sektörü ile ilgili problemler ve sağlık turizmi masaya yatırıldı.

Sağlık turizminin İzmir'deki özel sektör ve kamu sektörünün çıkış kapısı olacağını belirten ve toplantıya konuk olan İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Murat Öztop, İzmir'de sağlık turizminin İstanbul ve Antalya'ya göre çok geri kalmış durumda olduğunu söyledi. Öztop, "Sağlık turizminin yüzde 90'nını İstanbul yapıyor. Geriye kalan yüzde 9'u Antalya'ya aitken; İzmir, Ankara ve diğer tüm şehirler, kalan yüzde 1'i paylaşıyor. Şehrimizin çok iyi özel hastaneleri, çok iyi üniversiteleri ve çok iyi kamu hastaneleri var. Dışarıda çok ciddi bir potansiyel var. Yurt dışında hastanelere göre gerçekten sağlık sistemimiz çok iyi. Çok kaliteli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız var. İzmir özelinde direk uçuşlar gibi dezavantajlarımız tabi ki var; ancak bu sağlık hizmeti almak isteyenlerin şehrimize gelmesi için engel değil. Bizler uygun fiyata kaliteli sağlık hizmeti veriyoruz. İzmir'in, maalesef en büyük sorunu yurt dışına yönelik bir pazarlama stratejisinin olmaması" dedi.

İzmir'de açılacak olan şehir hastanesi ile ilgili bilgi veren Öztop, "Şehir hastanesi 2020 yılının ikinci yarısında açılacak. Hastane 633 bin metrekare kapalı alana ve 2060 yatak kapasitesine sahip olacak. Bunlardan 300 yatağı fizik tedavi bölümü için kullanılacak. 384 tane ise yoğun bakımı olacak. Şehir hastanesinin özel sektörü sekteye uğratacağını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı, özel hastane, tıp merkezleri yöneticileri başta olmak üzere sektör temsilcilerinin sorunlarının dinlenilmesi ve çözüm oturumu sonrasında sona erdi.