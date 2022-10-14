İzmir'de sağlık turizminde önemli güç birliği

İzmir'de faaliyet gösteren EMOT Hastanesi ve Clinic Evoy, sağlık turizminde örnek bir güç birliğine imza attı.

Konak ilçesinde bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantıyla EMOT Hastanesi ve Clinic Evoy, güç birliği anlaşması imzaladı. EMOT Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İnan Aysel ve Clinic Evoy Genel Müdürü Buse Tokar, Türkiye'de ilk kez bu işbirliği modelinin ayrıntılarını aktarırken, güç birliğinin sağlık turizmi sektörüne çok ciddi katkı sunacaklarına inandıklarını söyledi.

Başhekim Uzm. Dr. İnan Aysel, 30 yılı aşkın tecrübeyle dal hastanesi olma özelliğini yitirmeden ve bilimselliği temel alan saygın bir kurum olarak çalıştıklarını belirterek, yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Sağlık turizmi alanında İzmir'in önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu alanda da örnek bir yatırıma daha imza attıklarını kaydeden Uzm. Dr. İnan Aysel, “Bu iş modelinde, hastanemiz sağlık hizmetlerinin tümünü, anlaşma yaptığımız acente ise turizm faaliyetlerinin tümünü üstleniyor. Sağlık Turizmi alanında söz konusu işbirliği modeli, herkesin yetkin olduğu alanlarda faaliyet gösterdiği ve etkin olduğu profesyonel bir çerçevede çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“Sektöre yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz”

Sağlık turizminin geniş çerçeveli ve uzmanlık gerektiren bir sektör olduğunu Buse Tokar da, işbirliğiyle İzmir ekonomisine katma değer sağlamak istediklerini kaydetti. Tokar, örnek işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sağlık turistine verilecek sağlık hizmetinin de deneyim sahibi, alanında uzman hekimler tarafından verilmesini hedefledik ve böylece yollarımız kesişti. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek sağlık turizmi acentesi ile sağlık tesisi arasında çok geniş bir iş modeli geliştirerek sağlık turizminin her alanını kapsayan ve sağlık turistine özelleştirilmiş sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan bir ‘kuluçka merkezi' oluşturduk. Oluşturulan kuluçka merkezinde hastanenin 30 yıllık deneyimli kadrosu ile acentemizin genç ve dinamik ekibi bir araya geldi ve sektörün büyümesi, gelişmesi ve hizmet standartlarının yükseltilmesine yönelik etkili çalışmaların yapılması planlandı. Bu oluşumun sadece estetik operasyonlar üzerinden ivme kazanan sektöre yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz”

Sektöre katkı sunacak

Bu işbirliği modeliyle ülkenin sağlık turizmi sektörüne ciddi bir katkı sunacaklarına inandıklarını vurgulayan Buse Tokar sözlerini tamamladı: “Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 284 bin 577 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 332 milyon 212 bin ABD doları tutarında gerçekleşmiştir. 2022 yılının ikinci çeyreğinde ise 302 bin 177 kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 436 milyon 212 bin ABD doları tutarında gerçekleşmiştir. Ülkemizde ilk kez gerçekleşen bu işbirliği modeli ile ülkemizin sağlık turizmi sektörüne çok ciddi bir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bu örnek güç birliğinin başta ülkemize, sektöre ve taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”