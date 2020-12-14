İzmir'de sahil bandına 2 kilometre kumdan set

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağışlardan dolayı denizin taşarak çok sayıda site bahçesi, bazı dükkanlar ve araçların su altında kalmasının ardından yeni bir taşkına karşı sahil bandına yaklaşık 2 kilometre kumdan set oluşturuldu.

İzmir'de 4 gündür devam eden sağanak yağışlardan dolayı Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde denizin taşması sonucu çok sayıda site bahçesi, bazı dükkanlar ve yol kenarında bulunan araçlar su altında kalmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince gün içerisinde bölgede oluşan tahribatın giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilirken, sular altında kalan araçlar çekici vasıtası ile bulundukları noktadan kaldırılmıştı. Akşam saatlerinde de çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri yollarda ve site bahçelerinde taşkın sonrası temizlik çalışmalarına devam ederken, sahil bandında ise 4 ekip ve 40 personel tarafından olası yeni bir taşkına karşı kepçe ile yaklaşık 2 kilometre kumdan set çekildi.