İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir'de sahte bandrollü binlerce makaron ele geçirildi

İzmir’in Kiraz ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, binlerce sahte bandrollü boş makaron ve dolu makaron ele geçirdi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, binlerce sahte bandrollü boş makaron ve dolu makaron ele geçirdi.


Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde bir işyerinde sahte bandrollü makaronlar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramada, 25 bin 400 adet sahte bandrollü boş makaron ve 2 bin 900 adet dolu makaron ele geçirildi.


Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.