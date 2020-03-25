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İzmir'de sahte dezenfektan üretenlere darbe

İzmir’in Menderes ilçesinde, sahte dezenfektan üretimi yapılan iş yerine operasyon düzenlenirken, olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, sahte dezenfektan üretimi yapılan iş yerine operasyon düzenlenirken, olayla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısıkköy Sanayi Sitesindeki bir işletmede U.D. isimli şahsın sahte dezenfektan imalatı yaptığı ve satışına başlayacağı bilgisini aldı. Ekipler, daha sonra ise operasyon düzenledi. Jandarma ve Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, 2 bin 500 litre dezenfektan olduğu değerlendirilen sıvı, 20 bin adet dezenfektan etiketi, 15 bin adet farklı ebatlarda plastik şişe ele geçirildi.


İşletme sahibi U.D. gözaltına alınırken, jandarma ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu.

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