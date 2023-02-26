İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon

İzmir’de polisin düzenlediği operasyonda 2.

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol ele geçirilirken, 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


İzmir'de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için el dezenfektanı adı altında satışa sunan, tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına ait Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerinde 3 ikamet, 3 iş yeri-depo ile 2 araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol, 3 bin 512 adet etiket, 23 şişe sahte içki, 338 adet aroma, 200 ml gliserin, 1 adet alkolmetre ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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