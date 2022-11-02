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İzmir'de sahte etil alkol ve içki operasyonu

İzmir’de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içki operasyonu düzenlendi.

İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Konak ilçe ekipleri tarafından, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte etil alkol ve içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşlara satışa sunan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. Karşıyaka, Konak ve Karabağlar ilçelerinde 4 araç, 1 depo ve 1 işyeri adreslerinde yapılan aramalarda; bin 728 şişe fotokopi TAPDK bandrollü sahte içki, 800 litre sahte etil alkol, bin 843 adet taklit etil alkol etiketi, 300 adet boş etil alkol kolisi, 115 adet içki aroması ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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