İzmir'de sahte içki denetimi

Polis ekipleri Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki aktarlarda detaylı denetimler yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaklaşık 100 polisin katılımıyla kentin 35 farklı noktasında sahte içkiyle mücadeleye yönelik denetimlerde bulundu. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri ve Narkotik ekipleri de destek verdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yapılan denetimlerde, daha önce etil alkol sattıkları düşünülen aktarlara girilirken, ekipler iş yerlerinde belge kontrolü ve sahte içki denetimi yaptı. Denetimlerde aynı zamanda vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, polis ekiplerinin 2020 yılında kentte yaklaşık 65 ton etil alkol ve 22 bin şişe sahte içki yakalandığı bildirildi.

"Uygulamalar çok sık ve güzel oluyor"

Kemeraltı'nda aktarlık yapan ve uygulamalar hakkında açıklamada bulunan bir esnaf, "Çok satan ve ölen vatandaşlarımız oldu. Maalesfef arkadaşlarımız satıyordu. Bundan çok para kazananlar oldu. insan sağlığıyla oynuyorlar. Bence satmasınlar. Uygulamalar çok sık ve güzel oluyor. Maalesef çok yasa dışı iş yapan arkadaşlarımız var" diye konuştu.