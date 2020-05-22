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İzmir'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinden çok sayıda sahte içki ve sahte bandrol ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinden çok sayıda sahte içki ve sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sürücüsü olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri tarafından, ilçede bulunan YSE köprüsü üzerinde gerçekleşen uygulamada bir araç şüphe üzerine durduruldu. Ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın bagajından çok sayıda sahte votka, viski, rakı ve yapıştırılmaya hazır sahte bandrol ele geçirildi.



Araç sürücüsü gözaltına alındı


Araç bagajında sahte içkilerin ele geçirilmesinin ardından, araç sürücüsü olduğu öğrenilen S.D. isimli şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. S.D., gözaltı işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi.

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