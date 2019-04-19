İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Bergama ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda içki yapımında kullanılan etil alkol, anason yağı ve anason aroması ele geçirildi.

Bergama ilçesinde, sahte alkollü içkilerin satış ve sevkiyatını önlemek amacıyla Aliağa Kom Grup Amirliğin Ekipleri Bergama'da bir iş yerinde kaçak etil alkol ve anason yağı satışı yapıldığı gerekçesiyle iş yerine operasyon yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada ,5 litrelik plastik bidonlarda toplam 200 litre etil alkol, 45 şişe 200 mililitrelik anason yağı, 31 adet 20 mililitrelik şişelerde anason aroması, 2 kutu 1 kg'lık anason aroması, 12 kutu 250 mililitrelik anason aroması, 22 adet 20 mililitrelik şişelerde anason aroması, beyaz pet şişe içerisinde 500 mililitrelik viski aroması ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.Ö hakkında “5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu Muhalefet Etmek suçundan işlem yapıldı.