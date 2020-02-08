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İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir’in Selçuk ilçesinde bir adreste jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan aparat ele geçirildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir adreste jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada çok sayıda sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan aparat ele geçirildi. Operasyonla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gökçealan mahallesinde bulunan bir adreste sahte içki imalat edildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine imalathaneye baskın düzenleyen ekipler bir konteyner içerisinde 3 bin 465 litre sahte şarap, 19 litre sahte rakı ve rakı imal etmek için kurulmuş bakır kazan düzenek ve ısıtma damıtma düzeni ele geçirildi. Operasyonda İ.Y. isimli bir şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan İ.Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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