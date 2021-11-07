İzmir'de sahte içki operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde bir depoya ve Kemalpaşa ilçesinde bir iş yerine jandarmanın yaptığı baskında, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda Menderes ilçesindeki bir depoda ve Kemalpaşa ilçesindeki bir iş yerinde

kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapıldığı belirlendi. Menderes ilçesi Tekeli Mahallesi'ndeki depoya İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 Kasım tarihinde düzenlenen baskında 22 bin 150 litre etil alkol, 2 adet etil alkol arıtma makinesi, 3 adet dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik plastik bidon, 4 bin adet plastik bidon kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Kemalpaşa ilçesi OSB Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerine de İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Vergi Denetim Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı. Yapılan aramada çeşitli markalarda 13 bin 693 şişe bandrolsüz alkollü içki (şarap) ele geçirildi. İşletme hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.