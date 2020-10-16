İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de sahte içkiden bir can kaybı daha: Ölenlerin sayısı 23'e yükseldi

İzmir’de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23’e yükseldi.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.



İzmir'de sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Konak ilçesindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali G. (60) hayatını kaybetti. İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.


Öte yandan, Ali G.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.