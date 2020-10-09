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İzmir'de sahte içkiden rahatsızlananların sayısı 18'e çıktı

İzmir’de, sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısının 18’e yükseldiği öğrenildi.

İzmir'de, sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısının 18'e yükseldiği öğrenildi. İzmir polisi, soruşturma kapsamında şuana kadar ise 10 kişiyi gözaltına aldı.


İzmir'de, iddialara göre sahte içki kullandıktan sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlananların sayısı 18'e yükseldi. 18 kişinin farklı hastanelerde tedavileri devam ederken, yaşanan bu olayın ardından ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında, bazı iş yeri ve depolarda aramalar yapıldığı, şuana kadar ise 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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