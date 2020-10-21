İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de sahte içkileri piyasaya süreceklerdi, olası facianın önüne geçildi

İzmir’de Torbalı ilçesinde, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.

İzmir'de Torbalı ilçesinde, sahte içkiden yaşanan ölümler üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek istenen bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarını devam ettirirken, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde sahte içkilerin üretilerek piyasaya sürüleceğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bin 980 litre sahte içki ele geçirdi.


Olayla ilgili A.K isimli bir şüphelide gözaltına alındı. İzmir genelinde, 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı ise 27'ye çıkmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.