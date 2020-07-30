İzmir'de sahte içkiye geçit yok

İzmir Emniyeti sahte içki üretenlere fırsat vermiyor. Bornova ilçesinde bulunan bir adreste sahte içki üretildiği bilgisini alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, söz konusu adreste ve bir araçta yapılan aramada 276 şişe sahte rakı, 120 litre etil alkol, 150 litre açık sahte rakı, 2 bin 500 adet sahte fotokopi bandrol, 250 adet değişik markalarda boş şişe, bin adet sahte şişe etiketi, 700 adet bilyeli kapak, 0,5 litre anason aroması, 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank ele geçirdi.

Olay ile ilgili olarak E.Ç., M.D. ve Ş.Ç. isimli şüpheliler yakalanırken, zanlılar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.