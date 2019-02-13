İzmir'de sahte içkiyi piyasa sürecekti, yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde iki depoya operasyon yaptı. Suç örgütlerinin gelir kaynağı olan, haksız kazanca, sebepsiz zenginleşmeye ve vergi kaybına neden olan; ayrıca insan sağlığına ölümcül zararlar veren sahte içkiye yönelik baskında sahte ve kaçak alkol depolayan S.D. (50) yakalandı. Operasyonda, bin 953 şişe bandrolsüz ve sahte bandrollü vaziyette sahte içki, 170 paket kaçak sigara, 79 paket kaçak puro ve pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan S.D., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.